Verstappen houdt vertrouwen in bolide

Max Verstappen heeft voor de Grand Prix van Bahrein op zondag een duidelijke doelstelling. ,,We willen hier natuurlijk beter presteren dan tijdens de eerste race, maar dat zal niet heel moeilijk zijn”, zei de Nederlandse Formule 1-coureur met de nodige zelfspot. Verstappen eindigde vorige maand bij de Grote Prijs van Australië, gewonnen door de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari), teleurstellend op de zesde plaats. Hij maakte in Melbourne wat kostbare foutjes en bleek bovendien het grootste deel van de race in een niet complete bolide van Red Bull te hebben gereden.

Toch was Verstappen donderdag in Bahrein zeker niet somber gestemd. ,,Onze auto heeft het hele weekend in Australië goed gefunctioneerd”, liet de twintigjarige Limburger op Verstappen.nl weten. ,,Ik heb het land met een goed gevoel verlaten. We waren competitief in Melbourne en proberen het opnieuw in Bahrein. Hopelijk zijn de rechte stukken niet te pijnlijk voor ons, dan hebben we een goede kans. Ik heb vertrouwen in de auto.”