Bekkering en Duetz al zeker van zege

Zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz zijn al voor de medalrace van zaterdag zeker van de eindzege in de Prinses Sofia Cup. In de olympische boot 49erFX heeft het tweetal voor de kust van Mallorca acht van de vijftien races gewonnen. Daardoor zijn ze onbereikbaar voor de concurrentie geworden.

Lilian de Geus voert de ranglijst van de RS:X aan. Ze is al zeker van zilver. Alleen de Chinese Pei Na Chen kan haar in de medalrace nog achterhalen. Voor Odile van Aanholt en Marieke Jongens (49erFX), Nicolas Heiner (Laser) en Marit Bouwmeester (Laser Radial) is een tweede plaats nog het maximaal haalbare.