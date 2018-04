Choukoud aast vrij van druk op recordtijd

Khalid Choukoud is zondag de Nederlandse blikvanger in de marathon van Rotterdam. Hij krijgt een speciale behandeling, nu naaste rivalen Abdi Nageeye en Michel Butter niet meedoen. ,,Ik vind het wel fijn. Het haalt wat druk weg om de eerste Nederlander te willen worden. Ik hoef nu op niemand te letten en kan helemaal mijn eigen race lopen’’, zegt de Haagse hardloper in aanloop naar de 38e editie op zondag.

Choukoud (32) loopt voor de derde keer in Rotterdam en heeft maar één doel, zijn persoonlijke toptijd van 2.10.52 verbeteren. ,,Die liep ik bij mijn debuut hier in 2014. Toen ging het zo lekker, dat ik zou willen dat het zondag weer zo gaat. Omdat ik nu meer ervaring heb en de afstand ken, moet het sneller kunnen. Misschien wel onder de 2.10.’’

Vorig jaar liep Choukoud ook in Rotterdam, maar toen viel hij tot zijn grote teleurstelling uit met een blaar onder zijn voet. ,,Ik praat daar liever niet meer over. Ik maakte een fout met mijn schoeisel en dat zal me niet nog eens gebeuren.’’

De Hagenaar zocht zijn geboorteland Marokko op om zich voor te bereiden. Hij maakte zijn kilometers in de kustgebieden op zeeniveau en altijd in zijn eentje. ,,Dat vind ik het prettigst. Als ik met anderen train, heb ik veel meer kans dat ik me forceer en blessures krijg. Saai? Ach, als je het saai vindt, moet je geen marathonloper worden. Ik heb ook bewust niet op hoogte getraind, omdat je dan meer tijd moet nemen om te herstellen. Al met al is de voorbereiding super gegaan. Ik ben fit, gezond en mentaal sterker dan ooit.’’

Hij richt zich overigens op meer disciplines dan alleen de marathon. ,,Ik zal na Rotterdam de focus verleggen naar de baan en de cross. Heel misschien wil ik me voor de EK atletiek deze zomer in Berlijn kwalificeren op de 10.000 meter. Nee, de marathon op de EK trekt me niet. Ik wil eind van dit jaar goed zijn op de EK veldlopen in Tilburg. Een kampioenschap in eigen land is voor mij het mooiste dat er is.’’