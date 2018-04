Curlers Oranje geven stunt geen vervolg

Nederland heeft bij het WK curling in Las Vegas de knappe overwinning op Zwitserland geen vervolg kunnen geven. Oranje verloor in de tiende groepswedstrijd met 7-6 van Noorwegen. Daardoor staat de ploeg van skip Jaap van Dorp gedeeld negende.

Tegen Zwitserland, achtvoudig Europees en drievoudig wereldkampioen, sloegen de curlers toe in het tiende en laatste end. Met twee punten haalden Nederland de zege binnen: 8-6. De Noren pakten in de tweede partij van de dag de winst eveneens in het laatste end.

Nederland staat op drie overwinningen tegen zeven nederlagen. De ploeg speelt in Las Vegas in de groepsronde nog tegen Rusland en Italiƫ.

De Nederlandse curlers deden vorig jaar voor het eerst sinds 1994 weer eens mee aan het WK. In Edmonton wisten ze alleen te winnen van Rusland. Daar stonden tien nederlagen tegenover.