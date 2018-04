Formule 1 wil maximale begroting invoeren

De Formule 1 wil in 2021 een budgetlimiet voor teams invoeren. Op die manier moet de competitie eerlijker en aantrekkelijker worden voor kleinere ploegen.

Alle renstallen in de Formule 1 zijn vrijdag geïnformeerd over de plannen. Dat gebeurde in de aanloop naar de Grand Prix van zondag in Bahrein. Het is nog niet bekend van welk budget de ploegen over drie jaar moeten rondkomen. In het geruchtencircuit werd de afgelopen weken een begroting van maximaal 150 miljoen euro genoemd.

Mercedes en Ferrari zijn tegen de plannen. Beide toonaangevende ploegen in de Formule 1 werken nu nog met budgetten van over de 300 miljoen euro.