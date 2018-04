Görges als eerste in halve finale Charleston

Tennisster Julia Görges heeft zich bij het WTA-toernooi van Charleston als eerste geplaatst voor de halve finales. De Duitse versloeg Daria Kasatkina uit Rusland in twee sets: 6-4 6-3. Görges is de nummer vijf van de plaatsingslijst, Kasatkina was als nummer drie ingeschaald.

In de halve eindstrijd treft Görges zaterdag Anastasija Sevastova uit Letland of de Tsjechische Kristyna Pliskova. De Nederlandse Kiki Bertens speelt later op vrijdag in de kwartfinales tegen de Française Alizé Cornet.