Kamminga zwemt Nederlands record bij Swim Cup

Voor de zwemmers Arno Kamminga en Kim Busch is de Swim Cup in Den Haag goed begonnen. Kamminga kwam in de series van de 200 meter schoolslag tot een Nederlands record: 2.09,57. Ook de oude toptijd (2.09,94), gezwommen vorige zomer in Boedapest, stond op zijn naam.

Kamminga voldeed meteen ook aan de limiet voor de EK zwemmen, komende zomer in Glasgow. Die staat op 2.11,65. Ook Busch haalde de limiet. Ze kwam op de 50 meter vlinderslag in de series tot een tijd van 26,40. De te slechten tijd voor EK-deelname is 26,47.

Kira Toussaint had de EK-limiet op de 100 meter rugslag al gehaald. Ze evenaarde in de series met 1.00,03 het Nederlands record van Femke Heemskerk.

Heemskerk zelf won de series van de 200 meter vrije slag. Met haar tijd (1.58,45) voldeed ze aan de EK-limiet, die staat op 1.59,16.