Nadal terug met overtuigende zege

Tennisser Rafael Nadal heeft zijn rentree gevierd met een overtuigende overwinning. Nadal versloeg de Duitse routinier Philipp Kohlschreiber op het gravel van Valencia in drie sets (6-2 6-2 6-3) en trok de stand in de kwartfinale van de Daviscup daarmee weer gelijk. Alexander Zverev had Duitsland op voorsprong gebracht door de openingspartij tegen David Ferrer te winnen (6-4 6-2 6-2).

Nadal liep in januari tijdens de Australian Open een bovenbeenblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie op de ATP Tour. De zestienvoudig grandslamwinnaar moest tijdens zijn afwezigheid de eerste plaats op de wereldranglijst afstaan aan Roger Federer, maar keerde terug aan kop nadat de Zwitser vroeg was uitgeschakeld in Miami. Vlak voor de start van het door hem zo geliefde gravelseizoen keerde de 31-jarige tennisser van Mallorca ook weer fit terug op de baan.