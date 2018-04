Nieuwe versnellingsbak zet Hamilton achteruit

Lewis Hamilton moet voor de Grote Prijs van Bahrein vijf plaatsen naar achteren op de startopstelling. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 heeft de versnellingsbak in zijn Mercedes laten vervangen, omdat daar tijdens de vorige race in Australiƫ een hydraulisch lek in was ontstaan. De Brit wist in Melbourne desondanks als tweede de finish te halen, achter Sebastian Vettel.

De regels schrijven voor dat een versnellingsbak zes races moet meegaan. Mercedes heeft het exemplaar in de bolide van Hamilton echter vervangen en dat betekent dat hij voor straf achteruit moet op de startopstelling. De viervoudig wereldkampioen weet dus al voorafgaand aan de kwalificatie dat hij zondag op het circuit van Sakhir voor een inhaalrace staat. Stel dat Hamilton eerste wordt in de kwalificatie, dan moet hij in de race vanaf de zesde plek beginnen.