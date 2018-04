Spieth slaat gaatje op eerste dag Masters

Jordan Spieth heeft na de eerste dag de leiding genomen bij het Masters golftoernooi op de baan van Augusta. De Amerikaanse golfer ging rond in 66 slagen, zes slagen onder het baangemiddelde.

Spieth, die het toernooi al eens won in 2015, sloeg onder perfecte weersomstandigheden een eagle, zeven birdies en drie bogeys. Hij maakte vijf birdies op de laatste zes holes en heeft daarmee twee slagen voorsprong op de Amerikanen Matt Kuchar en Tony Finau.

De Spanjaard Sergio Garcia kan titelprolongatie wel vergeten. De kampioen van 2017 maakte er op de vijftiende hole een potje van. Hij had liefst 13 slagen nodig om de bal op de par-5 in het gaatje te krijgen. Garcia sloeg op zijn ‘horrorhole’ vijf ballen in het water. Nooit eerder bij de Masters in Augusta was een score op de vijftiende hole zó hoog.

Voordat Garcia zwaar aan het knoeien ging, stond hij op +2. Hij eindigde zijn eerste omloop met een score van 81 slagen, 9 boven par. Garcia herstelde zich na zijn gestuntel op de vijftiende nog wel goed met een birdie en twee keer een par. Met zijn score staat Garcia voorlopig voorlaatste in het klassement.

Tiger Woods speelde niet onverdienstelijk op de eerste dag. De viervoudig winnaar, terug van lang en ver weggeweest, gebruikte 73 slagen voor zijn openingsronde (+1). De nog altijd populaire Amerikaan produceerde 4 bogeys en 3 birdies en staat gedeeld 29e.

De Ier Rory McIlroy, de Zweed Hendrik Stenson en de Spanjaard Rafa Cabrera Bello zijn de beste Europeanen en mogen zich op de gedeelde vierde plaats met achterstand van drie slagen op Spieth nog kansrijk achten voor het felbegeerde groene jasje dat de winnaar zondag mag aantrekken.