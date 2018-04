Succesvolste wintersporter Bjørgen stopt

De Noorse langlaufster Marit Bjørgen zegt de sport vaarwel. Op 38-jarige leeftijd neemt de succesvolste winter-olympiër aller tijden dit weekeinde afscheid bij de Noorse kampioenschappen. ,,Ik merk dat ik niet meer de motivatie heb om nog een jaar alles te geven”, verklaarde Bjørgen tegenover tv-zender NRK.

Bjørgen veroverde in februari in Pyeongchang haar achtste gouden olympische medaille waarmee ze zich meteen ook kroonde tot succesvolste deelnemer ooit aan Winterspelen. Met in totaal vijftien medailles bezit ze er één meer dan haar landgenoot Ole Einar Bjørndalen, die eerder deze week ook het einde van zijn loopbaan aankondigde. Bjørndalen had zich niet gekwalificeerd voor de Winterspelen.

,,Dit was een perfect einde van mijn olympische carrière”, had Bjørgen in Pyeongchang al gezegd. Met ook achttien wereldtitels op zak neemt de moeder van een tweejarige zoon nu definitief afscheid.