Toussaint als eerste onder minuut op 100 rug

Kira Toussaint is als eerste Nederlandse zwemster onder de ‘magische’ grens van 1 minuut op de 100 meter rugslag gedoken. De 23-jarige Toussaint, die sinds kort weer in Amsterdam traint na een paar jaar in de Verenigde Staten, tikte in de finale van de Swim Cup in Den Haag aan in 59,94 seconden. ,,Die laatste 50 meter dacht ik alleen maar: nu, nu, nu!”, zei de dochter van voormalig olympisch kampioene Jolanda de Rover.

Toussaint had in de series met 1.00,03 al het Nederlands record van Femke Heemskerk geëvenaard. De rugslagspecialiste voldeed daarmee ook ruimschoots aan de limiet voor de EK in Glasgow, begin augustus. In het spoor van Toussaint dook ook Tessa Vermeulen in de finale onder de EK-limiet van 1.01,00. Vermeulen verzekerde zich met 1.00,67 van een ticket naar Glasgow.

Arno Kamminga scherpte in Den Haag tot twee keer toe zijn Nederlands record op de 200 meter schoolslag aan. Met 2.09,57 dook hij in de series al onder zijn eigen recordtijd, die op 2.09,94 stond. In de finale ging hij nog veel sneller: 2.08,75. Kamminga plaatste zich daarmee ruimschoots voor het EK, iets wat Mathys Goosen lukte op de 50 vlinder. Goosen zegevierde in 23,63.

Femke Heemskerk won de 200 vrij in 1.56,97, bijna anderhalve seconde sneller dan in de series toen ze al voldeed aan de EK-eis. Kim Busch plaatste zich op de 50 vlinder voor Glasgow.