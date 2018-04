Verstappen duwt racewagen naar pitstraat

Max Verstappen is met mechanische tegenslag begonnen aan de eerste vrije training van de Grand Prix van Bahrein. Al na een paar minuten liet zijn Red Bull hem in de steek. Door een probleem in de elektronica viel de auto stil op het circuit van Sakhir.

Verstappen duwde zijn racewagen samen met toegesnelde circuitmedewerkers naar de pitstraat. Het team probeerde het euvel snel te verhelpen, maar dat lukte niet. De Limburger, die in de openingsrace van de Formule 1 twee weken geleden in Melbourne als zesde finishte, kwam niet meer de baan op tijdens de training.

Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo verging het een stuk beter. De Australiër noteerde in zijn Red Bull de beste tijd: 1.31,060. Hij was ruim drie tienden sneller dan de Fin Valtteri Bottas van Mercedes. Kimi Räikkönen klokte in zijn Ferrari de derde tijd op bijna vier tienden van Ricciardo.

De tweede vrije training begint om 17.00 uur.