Verstappen vijfde in tweede training

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein de vijfde tijd neergezet. De snelste ronde van de Nederlandse coureur tijdens de avondsessie op het circuit van Sakhir ging in 1.30,745, waarmee hij bijna een seconde langzamer was dan Kimi Räikkönen in de Ferrari (1.29,817).

De Fin was een fractie sneller dan zijn Duitse teamgenoot Sebastian Vettel, die 1.29,828 klokte. De Mercedes-coureurs Valtteri Bottas (derde) en Lewis Hamilton (vierde) gaven beiden ruim een halve seconde toe op Räikkönen, die met nog een kwartiertje te gaan zijn Ferrari aan de kant moest zetten omdat een wiel niet goed vastgezet bleek. Dat komt de Fin mogelijk op een gridstraf te staan.

Verstappen kon in de tweede training zonder problemen ruim dertig rondjes rijden. Tijdens de eerste sessie viel hij al snel stil in zijn Red Bull, zonder een rondetijd te hebben geklokt. Door een probleem met de elektronica stopte de Red Bull ermee. Samen met toegesnelde stewards duwde Verstappen zijn racewagen terug naar de pitstraat. De monteurs konden het probleem niet snel verhelpen, waardoor de Limburger de rest van de sessie aan de kant moest blijven. Hij zag zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo de beste tijd neerzetten (1.31,060). In de avondsessie, die onder kunstlicht werd verreden, eindigde Ricciardo net achter Verstappen.

Zaterdag is nog een training, gevolgd door de kwalificatie voor de race van zondagavond. Vettel schreef vorige maand de openingsrace in Australië op zijn naam. De Duitser won vorig jaar de race in Bahrein.