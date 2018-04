Bendsneyder start in Argentinië in achterhoede

Motorcoureur Bo Bendsneyder begint de Grote Prijs van Argentinië in de Moto2 vanuit de achterhoede. De negentienjarige Rotterdammer kwam tijdens de kwalificatie in regenachtige omstandigheden niet verder dan de 25e tijd. De Spanjaard Xavi Vierge veroverde poleposition op het circuit van Termas de Rio Hondo, door met 1.56,137 de beste tijd te klokken.

Bendsneyder was bijna 3,5 seconde langzamer dan Vierge: 1.59,630. ,,Het was een lastige kwalificatie vanwege het weer”, zei de enige Nederlander in de WK wegrace. ,,Op het einde ging het harder regenen, maar had ik ook meer grip. Dat was vreemd. We zullen nog wat moeten aanpassen aan de motor. Ik kijk uit naar de race van zondag, al ben ik niet blij met mijn klassering in de kwalificatie.”

Voor de openingsrace vorige maand in Qatar had Bendsneyder zich als twintigste gekwalificeerd. Hij bereikte als nummer achttien de finish.

In de MotoGP vertrekt Jack Miller voor het eerst vanaf pole. De 23-jarige Australiër was op de opdrogende baan de snelste met slicks onder zijn Ducati: 1.47,153. Miller, die in de MotoGP nog nooit poleposition veroverde, krijgt op de voorste startrij gezelschap van de Spanjaard Dani Pedrosa en Johann Zarco uit Frankrijk. De Italiaan Andrea Dovizioso, de winnaar in Qatar, kwam niet verder dan de achtste tijd. Zijn landgenoot Valentino Rossi gaf ruim 2 seconden toe op Miller en eindigde als elfde. Wereldkampioen Marc Márquez start vanaf plek zes.