Blaak sprint naar zege in Winsum

Wielrenster Chantal Blaak heeft de vierde etappe gewonnen in de Healthy Ageing Tour. De wereldkampioene won na een rit over bijna 143 kilometer met overmacht de sprint van het voorste groepje. Kirsten Wild ging als eerste aan, maar Blaak kwam er in de straten van Winsum hard overheen en kon al voor de streep juichen. Amy Pieters, die de gele leiderstrui draagt, eindigde als vierde.

De 28-jarige wielrenster bezorgde Boels-Dolmans zo weer succes in de Groningse etappekoers. Anna van der Breggen had al de openingstijdrit gewonnen en Amy Pieters de tweede etappe. Na een sprintzege van Wild in Winschoten was Boels-Dolmans oppermachtig in de ploegentijdrit in en rond Stadskanaal.

In de vierde etappe ontstond al na een paar kilometer een kopgroep van dertien rensters, onder wie klassementsleidster Pieters, Van der Breggen, Blaak en Wild. In de finale regende het demarrages. Vijf rensters bleven vooraan over en zij konden om de winst strijden.