Nederland is bij het WK curling in Las Vegas als tiende geëindigd. Oranje versloeg Rusland in de voorlaatste ronde (8-6) en sloot de titelstrijd af met een nederlaag tegen Italië (5-6).

Nederland boekte vier overwinningen en verloor achtmaal op het WK.

De Nederlandse curlers deden vorig jaar voor het eerst sinds 1994 weer eens mee aan het WK. In Edmonton wisten ze alleen te winnen van Rusland. Daar stonden tien nederlagen tegenover.