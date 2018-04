De Vries zesde in eerste race Formule 2

Autocoureur Nyck de Vries is bij de eerste race van het seizoen in de Formule 2 op de zesde plaats geëindigd. De race over 32 ronden op hetzelfde circuit als waar zondag de Grote Prijs van Bahrein in de Formule 1 is, werd gewonnen door de achttienjarige Brit Lando Norris, een belangrijke concurrent van De Vries.

De Nederlandse coureur (23) is begonnen aan zijn tweede seizoen in het voorportaal van de Formule 1, waarin voor hem een stoeltje in de koningsklasse van de autosport op het spel staat. Als Fries dit jaar kampioen wordt in de Formule 2 en boven Norris eindigt in het kampioenschap, krijgt hij naar eigen zeggen in 2019 een een plek bij renstal McLaren in de Formule 1. De baas van het Britse team zei vrijdag echter dat hij De Vries geen garanties heeft gegeven. De Fries maakt al jarenlang deel uit van het opleidingsprogramma van McLaren.

De Vries reed vorig jaar zijn eerste seizoen in de Formule 2. Hij boekte één overwinning. Dit seizoen rijdt hij voor het Italiaanse topteam Prema. Zondag is de tweede, kortere race die gaat over 23 ronden.