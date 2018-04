Duits tennisdubbel krijgt Valencia stil

De Duitse tennissers hebben in de kwartfinale van de Daviscup tegen Spanje weer de leiding genomen. Het dubbelspel op het gravel van Valencia draaide uit op een thriller, met steeds wisselende kansen. De Duitsers Tim Pütz en Jan-Lennard Struff wisten het luidruchtige Spaanse publiek na 4 uur en 40 minuten stil te krijgen: 6-3 6-4 3-6 6-7 (4) 7-5.

Het Spaanse koppel Feliciano en Marc López knokte zich terug van twee sets achterstand. Ze kregen in Plaza de Toros, de stierenvechtersarena in Valencia die was omgetoverd tot een gravelbaan, liefst twintig kansen op een break. Alleen in de derde en vierde set wisten López en López er daarvan eentje te benutten. In de beslissende vijfde set sloegen de Duitsers bij een stand van 5-5 wel toe op de service van de Spanjaarden. De stand kwam daarmee op 2-1 voor Duitsland.

Rafael Nadal staat nu voor de taak om zijn land in de race te houden voor de Daviscup. De 31-jarige gravelspecialist, terug van een bovenbeenblessure, treft zondag de Duitse kopman Alexander Zverev. Nadal maakte vrijdag zijn rentree met een zege in drie sets op Philipp Kohlschreiber. De nummer één van de wereld trok de stand daarmee gelijk, nadat Zverev de openingspartij tegen David Ferrer had gewonnen.

Titelverdediger Frankrijk nam in Genua tegen Italië weer de leiding. Nicolas Mahut en Pierre-Hugues Herbert versloegen Fabio Fognini en Simone Bolelli in drie sets: 6-4 6-3 6-1. Kroatië kwam dankzij de winst van Ivan Dodig en Nikola Mektic op 2-1 tegen Kazachstan.