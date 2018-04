Grandslam voor honkballer Bogaerts

De Antilliaanse honkballer Xander Bogaerts blijft aan het begin van het seizoen uitblinken in de Major League. De international van Oranje leidde zijn ploeg Boston Red Sox tegen Tampa Bay Rays met rake klappen naar de zevende zege op rij: 10-3.

Bogaerts zorgde namens de thuisploeg voor liefst zes punten en daarmee bereikte hij een persoonlijk record in de Amerikaanse profcompetitie MLB. Hij bracht tevens een grandslam op zijn naam: een homerun met alle honken bezet, goed dus voor vier punten. Dat was zijn tweede maximale score met één slag in zijn carrière.

Eerder dit nog prille seizoen had Bogaerts als slagman ook al een flink aandeel in de overwinningen van de Rex Sox, waarmee hij in 2015 de World Series won.