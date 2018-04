Kromowidjojo wint 100 vrij in Den Haag

Ranomi Kromowidjojo heeft bij de Swim Cup in Den Haag de 100 meter vrije slag gewonnen. De olympisch kampioene van Londen 2012 op dit nummer tikte in de finale als eerste aan in 53,69 seconden. ‘Kromo’ was daarmee iets sneller dan in de series, toen ze met 53,84 al gelijk voldeed aan de limiet voor de EK in augustus in Glasgow.

Femke Heemskerk (54,04) en Kim Busch (54,94) waren in de series ook onder de eis voor het EK gedoken. Bij de mannen werd het koningsnummer gewonnen door Kyle Stolk. Met 49,21 bleef hij wel ruim boven de vereiste 48,86 om naar Glasgow te mogen. Jesse Puts eindigde als tweede (49,37).

Kira Toussaint plaatste zich ook op de 50 rug voor de EK. De 23-jarige rugslagspecialiste had dat een dag eerder al gedaan op de dubbele afstand. Toussaint dook in de finale van de 100 meter rugslag als eerste Nederlandse zwemster onder de ‘magische’ grens van 1 minuut (59,94). Tessa Vermeulen en Maaike de Waard voldeden eveneens aan de limiet op de 50 rug. Arno Kamminga plaatste zich op de 100 school voor Glasgow.