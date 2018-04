Partij Bertens uitgesteld wegens regen

Het tennisduel tussen Kiki Bertens en de als zevende geplaatste Amerikaanse Madison Keys in de halve finales van het graveltoernooi in Charleston is uitgesteld. Door overvloedige regenval moest de wedstrijdleiding een groot deel van het programma op zaterdag annuleren. De geschrapte partijen zijn verschoven naar zondag, waarna ook de finale wordt afgewerkt.

De als twaalfde geplaatste Bertens stond één keer eerder tegenover Keys. Ze versloeg haar twee jaar geleden op Roland Garros: 7-6 (4) 6-3. Bertens stond in juli vorig jaar voor het laatst in een halve finale van een WTA-toernooi. Dat gebeurde op het gravel van het Zwitserse Gstaad, waar ze uiteindelijk ook de finale won.

De andere halve finale in Charleston gaat tussen de Duitse Julia Görges en Anastasija Sevastova uit Letland. Bij een stand van 4-4 in de eerste set moest het duel worden afgebroken.