Tennissers België op achterstand

De tennisploeg van de Verenigde Staten is nog één zege verwijderd van een plaats in de halve finale van de Davis Cup. Amerika nam in de twee enkelspelen een voorsprong op een verzwakt België (2-0).

Sam Querrey won op het hardcourt van Nashville van Ruben Bemelmans: 6-1 7-6 (5) 7-5. John Isner zette Joris De Loore opzij: 6-3 6-7 (4) 7-6 (8) 6-4.

België reikte vorig jaar nog tot de finale van de Davis Cup. Tegen de Verenigde Staten ontbreken echter goede spelers als David Goffin en Steve Darcis.

Zaterdag dubbelen normaal gesproken de Belgen Sander Gille en Joran Vliegen tegen Jack Sock en Ryan Harrison.