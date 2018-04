Verstappen alleen langzamer dan Räikkönen

Max Verstappen begint om 17.00 uur (Nederlandse tijd) met een goed gevoel aan de kwalificatie voor de Grote Prijs van Bahrein. De Nederlander reed op het circuit van Sakhir de tweede tijd van de derde en laatste vrije training.

Verstappen was alleen langzamer dan Kimi Räikkönen, met wie hij nog bijna botste. De Fin was in zijn Ferrari ook al de snelste in de tweede vrije training. Daniel Ricciardo, de ploeggenoot van Verstappen bij Red Bull, liet de derde tijd noteren. Hij bleef Lewis Hamilton (vierde), Sebastian Vettel (vijfde) en Valtteri Bottas (zesde) voor.

Hamilton moet zondag sowieso vijf plaatsen naar achteren op de startopstelling voor de tweede race van het seizoen. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 heeft de versnellingsbak in zijn Mercedes laten vervangen, omdat daar tijdens de vorige wedstrijd in Australië een hydraulisch lek in was ontstaan. De Brit wist in Melbourne desondanks als tweede de finish te halen, achter Vettel.