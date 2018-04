Visiline Jepkesho heeft bij de marathon van Rotterdam wat betreft haar klassering aan de verwachtingen voldaan. De Keniase atlete was met de snelste tijd op zak naar de havenstad afgereisd en finishte op de Coolsingel als eerste in een officieuze tijd van 2.23.45.

Die tijd lag meer dan twee minuten boven haar persoonlijke record. Jepkesho stortte in de laatste kilometers volledig in, maar had een veilige marge opgebouwd.