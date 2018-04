Bendsneyder 28e in Argentinië

Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft de Grote Prijs van Argentinië afgesloten met de 28e plaats. De negentienjarige Rotterdammer kwam tijdens de kwalificatie in regenachtige omstandigheden niet verder dan de 25e tijd en kon in de race evenmin uitblinken. Na twee races is Bendsneyder nog zonder punten.

De overwinning ging naar de Italiaan Mattia Pasini. Hij bleef op zijn Kalex de van poleposition vertrokken Spanjaard Xavi Vierge en de Portugees Miguel Oliveira nipt voor.

Voor de openingsrace vorige maand in Qatar had Bendsneyder, die dit jaar debuteert in de Moto2, zich als twintigste gekwalificeerd. Hij bereikte toen als achttiende de finish.