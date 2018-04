Bertens bereikt finale in Charleston

Kiki Bertens kan voor het eerst sinds juli vorig jaar een toernooi op de WTA Tour op haar naam schrijven. De Nederlandse tennisster bereikte in Charleston de finale door de Amerikaanse Madison Keys in een spannende en lange partij met 6-4 6-7 (2) 7-6 (5) te verslaan.

Bertens, die in Charleston als twaalfde is geplaatst, treft later op zondag in de eindstrijd Julia Görges. De Duitse zette Anastasija Sevastova uit Letland met 7-6 (5) 6-3 aan de kant. Die halve finale werd zaterdag bij een stand van 4-4 wegens regenval onderbroken.

Het was de tweede confrontatie tussen de 26-jarige Bertens en Keys. De Nederlandse was twee jaar terug op Roland Garros ook de betere. In Charleston liet de Westlandse in de tweede set twee wedstrijdpunten onbenut. In de derde set kreeg juist de 23-jarige Keys, als zevende ingeschaald, een matchpoint.

Bertens en Görges, die als vijfde is geplaatst en dertiende staat op de wereldranglijst, speelden één keer eerder tegen elkaar. De Nederlandse trok een kleine twee jaar terug in Neurenberg in drie sets aan het langste eind.

In juli 2017 won Bertens in Gstaad haar vierde en tot dusverre laatste WTA-titel.