Cilic slaat Kroatië naar halve finale Daviscup

De tennissers van Kroatië hebben zich geplaatst voor de halve finales van de Daviscup. Marin Cilic bezorgde zijn land een 3-1-voorsprong op Kazachstan door Michail Koekoesjkin in drie sets (6-1 6-1 6-1) te verslaan.

Cilic had Kroatië in Varazdin vrijdag al aan de leiding geholpen door winst op Dmitri Popko. Koekoesjkin had het thuisland echter een domper bezorgd door Borna Coric te verslaan. De Kroaten Ivan Dodig en Nikola Mektic wonnen dan wel weer het dubbel, waardoor Cilic voortijdig de beslissing kon forceren.

Kroatië neemt het in de halve finale op tegen de Verenigde Staten, dat in Nashville België uitschakelde.