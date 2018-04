Crutchlow wint chaotische race in Argentinië

De Britse motorcoureur Cal Crutchlow heeft na een tumultueuze race in de MotoGP de Grote Prijs van Argentinië gewonnen. De 33-jarige Brit bleef op zijn Honda de Fransman Johann Zarco en de Spanjaard Alex Rins voor op het circuit van Termas de Río Hondo.

De Spaanse wereldkampioen Marc Márquez, die als vijfde eindigde, kreeg een tijdstraf omdat hij Valentino Rossi van de baan had gereden. Hij viel daardoor alsnog buiten de punten.

De race in Argentinië kende een chaotische start, doordat alle coureurs op de Australiër Jack Miller na, besloten van motor te wisselen. Miller, die zaterdag verrassend de poleposition had gepakt, stond als enige op slicks en kreeg van de organisatie op de startopstelling drie rijen voorsprong. Marquez had al na één ronde de koppositie overgenomen, maar de Spanjaard werd bestraft met een ride-trough-penalty wegens een incident bij de startopstelling.

Márquez keerde als negentiende terug in de race en begon een lange inhaalrace. In de slotfase reed de Spanjaard in het duel om de zesde plaats Rossi onderuit. Het leverde hem een tijdstraf van dertig seconden op, waardoor hij als achttiende eindigde, één plek voor de onfortuinlijke Italiaan.

Crutchlow passeerde vooraan in de race Rins en Zarco om zijn derde zege in de MotoGP te grijpen. Met de overwinning is hij met 38 punten ook de nieuwe leider in de WK-stand. De Italiaan Andrea Dovizioso volgt met 35 punten.