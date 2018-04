Eén aanval genoeg voor Sagan in Parijs-Roubaix

Peter Sagan heeft de wielerklassieker Parijs-Roubaix gewonnen. De Slowaakse wereldkampioen van Bora-hansgrohe reed op zo’n 50 kilometer voor de streep uit een groep favorieten naar de kopgroep en bleef met de Zwitserse verrassing Silvan Dillier voorop over. De achtervolgers, onder wie Niki Terpstra, kwamen nooit meer dichterbij. De Noord-Hollander, vorige week winnaar van de Ronde van Vlaanderen, werd derde.

Sagan had bij zijn zes voorgaande deelnames de zesde plaats in 2014 – het jaar dat Terpstra won – als beste resultaat. Dit jaar had hij al Gent-Wevelgem gewonnen en finishte hij als zesde in de Ronde van Vlaanderen.

Een minuut achter het tweetal volgde de binnenkomst van Terpstra, een van de renners die zich door de aanval van Sagan had laten verrassen.