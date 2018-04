Sebastian Langeveld heeft in Parijs-Roubaix moeten opgeven na een val. De Nederlander van EF-Drapac was een van de slachtoffers van een valpartij in het Bos van Wallers, een beruchte kasseistrook. Ook de Italiaan Matteo Trentin behoorde tot de slachtoffers. Hij verdween ook uit de wedstrijd.

Langeveld finishte vorig jaar nog als derde op de wielerbaan van Roubaix.