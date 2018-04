Marathon trekt weer door Rotterdam

Met Khalid Choukoud als Nederlandse blikvanger gaat de 38e editie van de marathon van Rotterdam om 10.00 uur van start op de Schiedamsedijk aan de voet van de Erasmusbrug. De Haagse hardloper krijgt een ,,speciale behandeling”, mede omdat zijn naaste rivalen Abdi Nageeye en Michel Butter niet meedoen. Choukoud (32) loopt voor de derde keer in Rotterdam en heeft maar één doel, zijn persoonlijke toptijd van 2.10.52 verbeteren.

Getu Feleke is op papier de snelste deelnemer, met een beste tijd van 2.04.50. Die liep de Ethiopiër in 2012 in Rotterdam, toen hij als tweede finishte. Het parcoursrecord op de 42,195 kilometer door de Maasstad staat sinds 2009 op naam van de Keniaan Duncan Kibet: 2.04.27.

De organisatie heeft de 16.000 deelnemers gewaarschuwd voor de verwachte warmte. De temperatuur stijgt van 14 graden in de ochtend naar 20 graden in de middag. Luchtige kleding is het advies aan de hardlopers, evenals goed drinken voor en tijdens de marathon.

De finish van de winnaar wordt even na 12.00 uur verwacht, nog wel op de vertrouwde Coolsingel.