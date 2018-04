Monteur Ferrari breekt been bij pitstop

De monteur die tijdens de Grote Prijs van Bahrein in de pitstop werd aangereden door Kimi Räikkönen, heeft zijn been gebroken. Dat meldt Ferrari zondagavond.

De monteur was nog bezig met een band van de Ferrari, toen Räikkönen er al vandoor ging. De Finse coureur staakte na het incident de strijd.

Sebastian Vettel, ploeggenoot van Räikkönen, won in Sakhir. Ook de openingsrace van het seizoen in Australië kwam twee weken terug al op zijn naam. ,,Het gaat niet goed met hem, daarom heb ik wat gemengde gevoelens”, aldus Vettel over de monteur van Ferrari.