Muguruza en Babos in finale Monterrey

Garbiñe Muguruza en Timea Babos hebben de finale bereikt van het tennistoernooi van Monterrey. Op het Mexicaanse gravel was de Spaanse nummer één van de plaatsingslijst in twee sets de baas over de Roemeense Ana Bogdan: 6-0 7-5. De Hongaarse Babos had drie sets nodig tegen de Amerikaanse Sachia Vickery: 1-6 6-2 6-2.

Muguruza kan in Monterrey de zesde titel uit haar loopbaan pakken, de eerste van dit seizoen. Eerder dit jaar was de tweevoudig grandslamwinnares wel verliezend finalist in Doha. Babos pakte dit jaar in Taiwan haar derde titel op de WTA-Tour. Haar eerste won ze in 2012 in Monterrey. In vier eerder ontmoetingen wist Babos tegen Muguruza slechts één set te winnen.