Na VS ook Frankrijk naar halve finale Daviscup

Na de tennissers van de Verenigde Staten hebben ook de Fransen de halve finales bereikt van de Daviscup. De titelverdediger kwam in Genua tegen Italië dankzij Lucas Pouille op een beslissende 3-1-voorsprong. Pouille versloeg Fabio Fognini in vier sets: 2-6 6-1 7-6 (3) 6-3. Frankrijk gaat de strijd aan met de winnaar van de partij tussen Spanje en Duitsland om een plaats in de finale.

Eerder hadden de Amerikanen al ten koste van België de laatste vier bereikt in het landentoernooi. Jack Sock en Ryan Harrison pakten in het dubbelspel al het beslissende derde punt door Sander Gill en Joran Vliegen te verslaan. De partij duurde zo’n drie uur: 5-7 7-6 (1) 7-6 (3) 6-4.

België had op de openingsdag al beide enkelspelen verloren in Nashville. John Isner en Sam Querrey waren daarin te sterk geweest voor Joris De Loore en Ruben Bemelmans. De afgelopen drie jaar waren de Belgen twee keer finalist, maar ze misten tegen de VS hun topspelers David Goffin en Steve Darcis.