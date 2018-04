Nadal houdt Spanje in de race

Tennisser Rafael Nadal heeft Spanje op gelijke hoogte gebracht met Duitsland in hun duel in de kwartfinales van de Daviscup. Nadal, die dit weekeinde zijn rentree maakte na een blessure, versloeg Alexander Zverev in drie sets: 6-1 6-4 6-4.

Daardoor staat het na vier partijen 2-2 en valt de beslissing in het laatste enkelspel. Daarvoor zijn David Ferrer en Philipp Kohlschreiber aangewezen. Nadal had vrijdag Kohlschreiber verslagen, terwijl Zverev van Ferrer had gewonnen. De Duitsers wonnen vervolgens zaterdag het dubbelspel.