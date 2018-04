Nuggets houden Clippers uit play-offs NBA

De basketballers van Denver Nuggets houden een kans op deelname aan de play-offs in de NBA. De ploeg boekte bij de Los Angeles Clippers de vijfde zege op rij. Met 45 overwinningen tegen 35 nederlagen hebben de Nuggets maar één zege minder dan de nummer vier van de Western Conference, Utah Jazz. Voor de Clippers sloot de deur naar de play-offs definitief.

Mede dankzij 31 punten van Will Barton wonnen de Nuggets met 134-115. Nikola Jokic kwam met 23 punten, 11 rebounds en 11 assists tot zijn negende ‘triple-double’ van het seizoen. ,,Elke nederlaag is nu fataal”, omschreef Nuggets-coach Mike Malone de situatie van zijn team, dat voorlopig nog negende staat. Behalve Utah en Denver hopen ook San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans en Minnesota Timberwolves op een vervolg, maar één van deze zes teams zal de play-offs niet bereiken. Uit het oosten staan de acht teams al vast.