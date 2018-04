Patrick Reed aan kop op laatste dag Masters

De Amerikaanse golfer Patrick Reed begint de laatste dag van de Masters in Augusta als leider van het klassement. Zaterdag sloeg hij rond in 67 slagen en blijft na drie ronden met een totaal van 202 slagen in leidende positie.

De 27-jarige Reed, die nog geen major op zijn naam heeft staan, verdedigt een voorsprong van drie slagen op de Rory McIlroy. De Noord-Ier had zaterdag 65 slagen nodig voor de 18 holes en stijgt twee plekken. De voormalige nummer één van de wereld en winnaar van vier majors worstelde de afgelopen maanden met zijn vorm, maar won vorige maand de Arnold Palmer Invitational.

Tiger Woods, die na jaren afwezigheid uitkeek naar de Masters, heeft enkel op papier nog kans op het felbegeerde groene jasje. Hij staat na 54 holes op 220 slagen, goed voor een gedeelde veertigste plaats.