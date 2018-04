Terpstra kan leven met podiumplaats

Niki Terpstra moest zondag buigen voor Peter Sagan, maar bereikte alsnog als derde de finish van Parijs-Roubaix. Daar kon de Noord-Hollander van Quick-Step, vorige week nog glorieus winnaar van de Ronde van Vlaanderen, mee leven. ,,Dat is toch kicken, een podiumplaats in de ruigste klassieker die er is”, zei Terpstra die vier jaar geleden de Noord-Franse keienklassieker al won.

Ditmaal bleek wereldkampioen Sagan te sterk. ,,Hij ging op een ideaal moment. Ik dacht al meteen: dat wordt lastig om hem terug te halen. We hebben het wel geprobeerd, maar de wereldkampioen was super vandaag. Hij deed het slim, maar je moet natuurlijk wel de benen hebben”, vertelde Terpstra die weinig steun kreeg in zijn pogingen het gat dicht te rijden en nu eens niet zijn ploeg Quick-Step de koers zag beheersen. ,,We misten de slag.”

Terpstra had al snel in de gaten dat zijn kansen verkeken waren. ,,Op het moment dat Sagan een minuut had en bij ons de samenwerking niet goed was wist ik genoeg.” De derde plaats, achter Sagan en de verrassende Zwitser Silvan Dillier, was het hoogst haalbare. Terpstra reed met de Belgen Greg Van Avermaat, Jasper Stuyven en Sep Vanmarcke naar de wielerbaan van Roubaix. ,,Zij gingen om de beurt demarreren. Ik hoefde niet zo nodig te reageren met die zege van vorige week al op zak.” Hij kon zelf nog wegrijden en hoefde niet eens te sprinten voor de derde plaats. ,,Tof dat ik weer naar het podium mag.”