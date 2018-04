Terpstra op jacht naar dubbel in Roubaix

Een week na zijn triomf in de Ronde van Vlaanderen gaat Niki Terpstra op jacht naar de ‘dubbel’. De 33-jarige Noord-Hollander behoort ook in Parijs-Roubaix tot de favorieten. Terpstra won de voorjaarsklassieker over de kasseien in Noord-Frankrijk vier jaar geleden al eens.

Terpstra kan de elfde wielrenner worden die ‘Vlaanderen’ en ‘Roubaix’ achter elkaar wint. Fabian Cancellara en Tom Boonen lukte dat allebei zelfs twee keer. Cancellara won zowel in 2010 als 2013 achtereenvolgens de E3 Harelbeke, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, Boonen deed dat in 2005 en 2012. Terpstra soleerde de afgelopen weken naar de winst in Harelbeke en Vlaanderen. De Nederlander staat zondagochtend in de Franse stad Compiègne, zo’n 80 kilometer ten noorden van Parijs, als belangrijkste troef van Quick-Step aan de start.

De Belgische formatie rijgt de zeges dit seizoen aaneen. Met Philippe Gilbert en Zdenek Stybar beschikt de ‘Wolfpack’ van Quick-Step over meer kanshebbers. Vorig jaar zegevierde de Belg Greg van Avermaet. Hij won de sprint op de wielerbaan van Roubaix, voor Stybar en Sebastian Langeveld. De ‘Hel van het Noorden’ gaat over 257 kilometer, de finish wordt rond 17.30 uur verwacht.