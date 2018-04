Verstappen: Hamilton wilde niet afgeven

Max Verstappen was niet te spreken over Lewis Hamilton nadat hij in de Grote Prijs van Bahrein al vroeg de strijd moest staken. De Nederlandse Formule 1-coureur kwam met zijn Red Bull vroeg in botsing met de Britse wereldkampioen en liep daarbij een lekke band op.

,,Hamilton wilde buitenom gaan. Er was plek zat en hij reed tegen mijn wiel op. Het differentieel brak af door die tik. Hij wilde niet afgeven”, zei Verstappen tegen Ziggo Sport. De Limburger bereikte nog wel de pitstraat, maar de auto was te veel beschadigd om nog lang met nieuwe banden te kunnen rondrijden. ,,Gelijk na het uitrijden van de pitstraat voelde ik het al. Bij het uitstappen zag ik ook dat er een groot gat in de vloer zat. Dit is gewoon jammer. Voor het team, maar ook voor mij is dit een teleurstelling. Hier hadden we veel punten kunnen scoren. De auto was goed.”

Eerder in de race viel ook Daniel Ricciardo, ploeggenoot van Verstappen, al uit in Sakhir.