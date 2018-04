Verstappen valt uit in Grote Prijs van Bahrein

De Grote Prijs van Bahrein in de Formule 1 is op een grote teleurstelling uitgelopen voor Max Verstappen. De Nederlandse coureur kwam al vroeg in botsing met de Mercedes van Lewis Hamilton en liep daarbij een lekke band op. Verstappen bereikte nog wel de pitstraat, maar kort nadat hij de race hervatte viel hij uit.

Kort voordat Verstappen de strijd op het circuit in Sakhir moest staken was Daniel Ricciardo, zijn Australische ploeggenoot van Red Bull, al uitgevallen.

Verstappen kende een goede start en was van de vijftiende naar de elfde positie opgeschoven. Daarna kwam de Limburger echter in botsing met Hamilton. Hij moest lang met de lekke band doorrijden voordat hij de pitstraat bereikte. De auto liep daarbij vermoedelijk te veel schade op, zodat het avontuur van Verstappen met zijn nieuwe supersofts maar kort duurde.

De aanrijding tussen Verstappen en Hamilton was voor de organisatoren geen reden een straf uit te delen en werd beoordeeld als race-incident. Het uitvallen van Ricciardo was te wijten aan een elektronisch probleem. Hij had geen stroom meer.

Verstappen moest vanaf de vijftiende plaats starten omdat hij zaterdag in de kwalificatie crashte. De Red Bull van de twintigjarige coureur raakte van de baan en kwam in botsing met een muur langs het circuit.

Bij de opening van het seizoen in Australië finishte Verstappen twee weken terug als zesde en Ricciardo als vierde.