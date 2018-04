Vettel ook de snelste in Bahrein

Sebastian Vettel heeft ook de tweede wedstrijd van het seizoen in de Formule 1 gewonnen. De Duitser bleef in de Grote Prijs van Bahrein in zijn Ferrari de Mercedes-coureur Valtteri Bottas net voor. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) finishte als derde.

Vettel was gestart vanaf poleposition, voor ploeggenoot Kimi Räikkönen. De Fin viel uit tijdens een pitstop, waarbij een monteur gewond raakte.

Tijdens de openingswedstrijd in Australië, twee weken terug, kreeg viervoudig wereldkampioen Vettel op het erepodium nog gezelschap van Hamilton en Räikkönen.

Naast Räikkönen vielen ook Max Verstappen en Daniel Ricciardo uit in Bahrein. Beide coureurs van Red Bull moesten al vroeg de strijd staken. Verstappen liep na een aanrijding met Hamilton een lekke band en schade aan zijn auto op. Ricciardo had een elektronisch probleem.