De Belgische wielrenner Michael Goolaerts is tijdens Parijs-Roubaix onwel geraakt. Diverse media melden dat hij door een arts langs de kant van de weg met een defibrillator is behandeld. Zijn ploeg Veranda’s Willems-Crelan laat weten dat Goolaerts is afgevoerd naar een ziekenhuis zonder nadere details.

Onder andere de Belgische tv-zender Sporza zegt dat de renner na een val een hartstilstand heeft gehad en is gereanimeerd.