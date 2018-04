Wielrenner Goolaerts in levensgevaar na val

De Belgische wielrenner Michael Goolaerts verkeert nog altijd in levensgevaar. De 22-jarige wielrenner is na een val op de kasseistrook van Viesly gereanimeerd na een hartstilstand. HIj is vervolgens met een helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Lille.

,,De situatie is nog altijd heel ernstig”, liet koersdirecteur Christian Prudhomme na afloop van Parijs-Roubaix weten. Volgens de Fransman heeft Goolaerts een scan ondergaan in het ziekenhuis.

Veranda’s Willems-Crelan, het team van Goolaerts, bevestigde dat de wielrenner naar het ziekenhuis was overgebracht, maar heeft nog geen verder nieuws over zijn gezondheidstoestand.