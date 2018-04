Wielrenner Goolaerts overleden na val

De Belgische wielrenner Michael Goolaerts is in het ziekenhuis overleden nadat hij een hartstilstand had gekregen tijdens Parijs-Roubaix. Dat heeft zijn team Veranda’s Willems-Crelan bekendgemaakt.

De 23-jarige wielrenner werd na een val op de kasseistrook van Viesly gereanimeerd. Goolaerts werd vervolgens met een helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Lille. Daar overleed hij om 22.40 uur in het bijzijn van zijn familie en geliefden.

,,Met onvoorstelbaar verdriet moeten we het overlijden van onze wielrenner en onze vriend mededelen”, aldus het team op Twitter. ,,Hij overleed aan een hartstilstand, waarbij alle verdere medische hulp niet kon baten. Er zal voorlopig geen verdere communicatie volgen vanuit het team, aangezien wij op dit moment de nabestaanden van Michael de ruimte willen geven dit tragische verlies te verwerken.”