Bertens nadert top 20 op wereldranglijst

Tennisster Kiki Bertens is door haar toernooizege in het Amerikaanse Charleston zes posities gestegen naar de 21e plaats op de wereldranglijst. De Wateringse is daarmee weer in de buurt gekomen van haar hoogste positie ooit. Dat was de achttiende plaats in mei 2017.

Bertens versloeg in de finale van het graveltoernooi de als vijfde geplaatste Duitse Julia Görges met duidelijke cijfers: 6-2 6-1. Die prestatie kreeg nog meer glans omdat ze enkele uren daarvoor bijna drie uur op de baan had gestaan in de halve finale. Ze wist in de partij de Amerikaanse Madison Keys te verslaan in drie sets: 6-4 6-7 (2) 7-6 (5).

Bertens schreef eerder de toernooien van Fez (2012), Neurenberg (2016 en 2017) en Gstaad (2017) op haar naam, maar de titel in Charleston is haar grootste tot nog toe. ,,Het is ongelooflijk, besef nog nauwelijks dat het me gelukt is, maar ben bovenal trots op mezelf”, reageerde ze op de website van de WTA.