Bertens pakt in Charleston vijfde WTA-titel

Kiki Bertens heeft voor de vijfde keer in haar loopbaan een toernooi op de WTA Tour gewonnen. De 26-jarige Nederlandse tennisster was zondag de beste in de finale van Charleston in de Verenigde Staten. Bertens won in de finale met 6-2 6-1 van de als vijfde geplaatste Duitse Julia Görges.

Door de toernooiwinst stijgt Bertens op de nieuwste wereldranglijst vermoedelijk van de 27e naar de 21e positie. De Wateringse schreef eerder de toernooien van Fez (2012), Neurenberg (2016 en 2017) en Gstaad (2017) op haar naam.