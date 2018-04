Geslaagde operatie monteur Ferrari

De monteur van Ferrari die na een mislukte pitstop van Kimi Räikkönen tijdens de Grand Prix van Bahrein met een dubbele beenbreuk in het ziekenhuis belandde, is succesvol geopereerd. Francesco Cigarini liet via Instagram weten dat de ingreep aan kuit- en scheenbeen is geslaagd. ,,Dank aan iedereen die zich zorgen maakte en naar me heeft geïnformeerd.”

Het bizarre voorval deed zich voor tijdens de pitstop van Räikkönen. Bij het wisselen van de banden kregen de monteurs van de Italiaanse renstal het linkerachterwiel niet los. Door een storing in het systeem kreeg de Finse coureur niettemin groen licht, ten teken dat zijn pitstop voorbij was. Bij het wegrijden reed hij over het linkerbeen van Cigarini, dat volledig dubbelklapte.

Ferrari onderzoekt nog hoe het automatische systeem kon falen, maar de renstal is vanwege het wegrijden van Räikkönen al wel beboet met 50.000 euro.