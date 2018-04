Hamilton vindt Verstappen respectloos

Lewis Hamilton heeft stevige kritiek geuit op Max Verstappen na de Grand Prix van Bahrein. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 noemde de inhaalactie van de Limburger in de beginfase van de race respectloos. ,,Er moet een zeker respect bestaan tussen coureurs en ik vond deze manoeuvre bepaald niet respectvol”, zei de Brit van Mercedes tegen verslaggevers.

Verstappen kwam in zijn Red Bull bij het ingaan van een bocht in botsing met de Mercedes van Hamilton. De Nederlander wilde binnendoor inhalen, maar kreeg naar zijn mening te weinig ruimte van de Brit die aan de buitenkant probeerde zijn positie te verdedigen. Bij de touché liep Verstappen een lekke band op die later ook het voortijdig einde van zijn race betekende.

De Nederlander legde de schuld voor zijn schade bij Hamilton, maar de Brit gaf een heel andere lezing. ,,Ik heb de beelden nauwkeurig bekeken en dan zie je dat hij mij van de baan probeert te duwen, terwijl hij al mij voorbij was. Je ziet mij al inhouden, maar hij zet onnodig door. Een domme actie ook, want het kostte hem zijn race”, aldus Hamilton.